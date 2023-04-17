В Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве Юбилейного парка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве Юбилейного парка.

В июле 2021 года «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ города Ярославля» заключило муниципальный контракт с ООО «Ярдорремстрой» на установку многофункционального спортивного комплекса. Подрядчик выполнил условия контракта в августе 2022 года, но нарушил установленные сроки, за что заказчик удержал неустойку с подрядчика при его оплате.

- Проверка с участием специалистов Контрольно-счетной палаты региона показала, что в нарушение условий контракта часть тренажеров меньше проектных показателей по размерам и/или не содержит необходимого функционала, а для маломобильных групп населения было установлено четыре тренажера вместо семи, - сообщили в прокуратуре Ярославской области. - Стоимость установленного оборудования ниже предусмотренного проектно-сметной документацией более чем на 1 миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».