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НовостиОбщество17 апреля 2023 7:00

В Ярославле за проезд без билета в новых автобусах пока не штрафуют

Об этом сообщила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле за проезд без билета в новых автобусах пока не штрафуют. ФОТО: департамент транспорта Ярославской области

В Ярославле за проезд без билета в новых автобусах пока не штрафуют. ФОТО: департамент транспорта Ярославской области

В Ярославле пока не штрафуют за проезд без билета в новых автобусах. Об этом сообщила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. Она подчеркнула, что закон «Об административных правонарушениях» еще не вступил в силу, сейчас проект согласовывают.

- После его утверждения начнется применение административной практики. Частично проверки мы начинаем проводить, и по мере запуска еще новых маршрутов будем усиливать проверочные мероприятия, - сказала Татьяна Черемных.