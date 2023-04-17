В Ярославле за проезд без билета в новых автобусах пока не штрафуют. ФОТО: департамент транспорта Ярославской области

В Ярославле пока не штрафуют за проезд без билета в новых автобусах. Об этом сообщила директор регионального департамента транспорта Татьяна Черемных. Она подчеркнула, что закон «Об административных правонарушениях» еще не вступил в силу, сейчас проект согласовывают.

- После его утверждения начнется применение административной практики. Частично проверки мы начинаем проводить, и по мере запуска еще новых маршрутов будем усиливать проверочные мероприятия, - сказала Татьяна Черемных.