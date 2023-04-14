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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:02

Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославле на Пасху

По ночам возможны заморозки
Полина Вачнадзе
16 апреля, в Пасху, в Ярославле ожидается +9..+11.

16 апреля, в Пасху, в Ярославле ожидается +9..+11.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху в Ярославле. В этом году праздник выпал на 16 апреля.

- Ожидается переменная облачность, ночью +3..+5 градусов, днем +9..+11. Ветер юго-восточный, умеренный, - сообщили в Центре «Фобос».

На большей части Русской равнины сейчас довольно холодно, ночами температура опускается до минусовых значений. Причина такой погоды – очередной атлантический циклон. Но, по прогнозам специалистов «Фобоса», похолодание будет кратковременным.

- Затем воздух снова будет хорошо прогреваться, ведь вторжение арктического воздуха приведет к усилению антициклона над регионом, - говорят синоптики. – Уже в начале новой недели показания термометров вновь превысят нормальные для середины апреля показатели.

В понедельник, 17 апреля, в Ярославле днем ожидается +11..+13, 18 апреля - +9..+11.