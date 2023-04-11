В Ярославской области пройдет Экомарафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Акция будет проходить в формате соревнований Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославской области с 17 апреля по 5 мая пройдет Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Акция будет проходить в формате соревнований между районами и городами региона. Что нужно сделать для участия?

- Мы приглашаем к участию все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, и другие учреждения всех населенных пунктов Ярославской области. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо собрать более 300 кг макулатуры в одном месте (это 6-ть стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), для отдаленных районов от 500 кг макулатуры далее оставить заявку на официальном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или, - сообщили в мэрии Ярославля.

По итогам акции, всех участников наградят благодарностями, самых результативных - денежными премиями. Премии выплачиваются в зависимости от количества собранной макулатуры (начиная от 500 килограммов при удаленности не более 100 километров от пункта приема макулатуры и 1000 килограммов, если расстояние от населенного пункта до пункта приема макулатуры более 200 километров. В случае если общий результат области будет более 70 тонн (что вполне достижимо).

Финалисты получат ценные призы, которые они смогут выбрать сами, в зависимости от занятого места. Среди призов – аллея из 10 редких деревьев, телескоп, уличный спортивный комплекс и многое другое.