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НовостиОбщество11 апреля 2023 12:12

Мэр Ярославля распорядился жестко штрафовать водителей за парковку на газонах и детских площадках

Рейды будут проходить по вечерам и в выходные дни
Полина Вачнадзе
В Ярославле пройдут вечерние рейды по борьбе с нарушителями правил парковки.

В Ярославле пройдут вечерние рейды по борьбе с нарушителями правил парковки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На общегородском совещании в мэрии глава Ярославля Артем Молчанов распорядился усилить контроль за парковкой автомобилей. По словам градоначальника, ярославцы регулярно жалуют на то, что машины встают на газоны и детские площадки.

- Рейды необходимо организовать в вечернее время и в выходные дни. Материалы должны быть переданы в административно-техническую инспекцию области, - сказал Артем Молчанов.

Он предложил наказывать водителя за каждое совершенное им правонарушение, а не ограничиваться одним штрафом.

- Чтобы было понимание: поставил на детскую площадку – получил штраф. Не понял – получил второй, - уточнил мэр принцип работы проверяющих.

Рейды планируют проводить до конца апреля. Качество проделанной работы будут оценивать по количеству выписанных штрафов.