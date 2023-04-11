В Ярославле из-за ремонта частично перекрыли улицу Свободы

На улице Свободы планируют заменить километр инженерных сетей. Фото: Мэрия Ярославля

Ярославский водоканал начал замену сетей канализации и водопровода на улице Свободы. Из-за работ пришлось закрыть для машин и общественного транспорта центр проезжей части улицы.

- Замену сетей планируется завершить к концу мая. Основные виды работ на объекте запланированы на 2024 год. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация объекта, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Ремонт на улице Свободы пройдет в несколько этапов. На первом заменят сети на участке от улицы Комсомольской до улицы Собинова. Затем работы начнутся на участке от Собинова до Республиканской, следом – от Республиканской до Чайковского и от проспекта Толбухина до улицы Лисицына.

Как сообщили в мэрии Ярославля, заменить планируют километр инженерных сетей, установить 40 новых водопроводов и отремонтировать 13 колодцев.