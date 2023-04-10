В Ярославле затопило могилы на Осташинское кладбище

В Ярославле снова затопило Осташинское кладбище. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле снова затопило Осташинское кладбище. Об этом в соцсетях рассказали ярославцы, которые пришли на 40-й день пришли навестить могилку своего родственника.

- Душа еще не отболела от потери родного человека, как снова удар – место захоронения. Уважаемые власти, это бесчеловечно так содержать место захоронения, это не по-людски. Вы скажете, мол, что хотите - свежее место, естественный процесс усадки грунта. Нет! Я сто раз возражу, что нет! Естественно, когда земля усаживается, да, влажно в сезон весны и осени. Но не так! Есть рядом могилы, где уже и памятники установили, а это значит, год прошел, - пишет подписчица группы «Жесть Ярославль».

Пройти к захоронениям невозможно – ноги засасывает в жидкую глину выше щиколотки.

- Обратите внимание, насколько провалены могилы, того и гляди, гробы всплывут вслед за венками. Кресты валяются, как на свалке, оградки выперло из земли, - продолжает перечислять все ужасы женщина.

Топит Осташинское кладбище практически ежегодно. Похожая проблема возникает и на других кладбищах города.