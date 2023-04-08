В Рыбинске капитально отремонтировали детскую поликлинику

В Рыбинске отремонтировали детскую поликлинику. Фото: Правительство Ярославской области

В Рыбинске завершился второй, заключительный этап капитального ремонта детской поликлиники на улице Проектной. Стоимость работ составила более 3,5 миллионов рублей.

В больнице, в которой медицинскую помощь получают 2,2 тысячи детей и подростков, привели в порядок кабинеты врачей, регистратуру, коридоры, процедурный кабинет. При этом ремонт смогли организовать так, что прием юных пациентов не прекращался.

– Объем ремонта был немалый – 372 квадратных метра. Все сделали качественно и в срок, – сказал главный врач Андрей Чистяков. – Также мы получили новое диагностическое оборудование для суточного мониторинга артериального давления и сердечной деятельности.

В этом году капитальные ремонты пройдут в отделениях городской детской больницы на улице Бородулина, Лосевской, Черепанова, Моторостроителей. В бюджете на работы заложено

13,8 миллионов рублей.