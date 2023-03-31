Магазин в Ярославле могут наказать за недостоверную рекламу дешевого сахарного песка

Внимание антимонопольщиков привлекала реклама сахарного песка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УФАС по Ярославской области собирается возбудить административное дело в отношении ООО «Торгсервис 69».

Внимание антимонопольщиков привлекала реклама сахарного песка, которую показывали на одном из ярославских телеканалов. В ролике сообщалось, что в магазине «Светофор» сахар можно приобрести за 29 рублей 90 копеек. Но на кассе выяснялось, что по такой цене песок продавался только при условии покупки товаров на сумму не менее 1000 рублей.

- Служба установила, что отсутствие информации об условиях покупки товара в данном случае является нарушением законодательства о рекламе. Готовятся материалы для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении «Торгсервис 69», - сообщили в пресс-службе УФАС по Ярославской области.