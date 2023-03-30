В Ярославле из учебного корпуса эвакуировали студентов Демидовского университета

В корпусе Демидовского университета загорелся электрощиток. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 30 марта, из корпуса Демидовского университета, который находится на улице Союзной в Ярославле, эвакуировали студентов и преподавателей.

В 11:00 пожарным поступило сообщение о возгорании в корпусе №7. На место выехали около 40 человек личного состава и 11 машин. Выяснилось, что очаг возгорания находится на третьем этаже пятиэтажного здания. Заискрил, а потом загорелся электросчетчик.

Огонь оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. После случившегося студентов распустили по домам.