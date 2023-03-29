Благоустройство Павловской рощи в Ярославле отложили из-за птиц и их птенцов

В Ярославле из-за птиц не могут начать благоустройство Павловской рощи. Фото: Иван МАКЕЕВ

Благоустройство Павловской рощи в Ярославле пришлось отложить из-за пернатых ее обитателей. Роща является особо охраняемой природной территорией, и здесь с апреля по июль действует «период тишины». В это время идет гнездование птиц и выращивание их потомства.

- В связи с этим выполнение работ в данный период времени категорически запрещено. Сейчас решается вопрос о переносе сроков начала и завершения благоустройства общественной территории, - сообщили в мэрии Ярославля.

К началу работ подрядчик – ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» должен был приступить в начале апреля и завершить их в августе.