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НовостиДом. Семья29 марта 2023 10:02

Благоустройство Павловской рощи в Ярославле отложили из-за птиц и их птенцов

До июля в роще действует «период тишины»
Полина Вачнадзе
В Ярославле из-за птиц не могут начать благоустройство Павловской рощи.

В Ярославле из-за птиц не могут начать благоустройство Павловской рощи.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Благоустройство Павловской рощи в Ярославле пришлось отложить из-за пернатых ее обитателей. Роща является особо охраняемой природной территорией, и здесь с апреля по июль действует «период тишины». В это время идет гнездование птиц и выращивание их потомства.

- В связи с этим выполнение работ в данный период времени категорически запрещено. Сейчас решается вопрос о переносе сроков начала и завершения благоустройства общественной территории, - сообщили в мэрии Ярославля.

К началу работ подрядчик – ООО «АС-ЭКОСЕРВИС» должен был приступить в начале апреля и завершить их в августе.