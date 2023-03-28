В Ярославской области 40-летний местный житель обвиняется в убийстве знакомого Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области 40-летний местный житель обвиняется в убийстве своего знакомого.

Трагедия произошла в декабре прошлого года в Рыбинске. В доме на улице Радищева между мужчиной и его 35-летним приятелем завязалась ссора. После этого, злоумышленник ударил последнего в грудь.

- От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.