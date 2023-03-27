Справимся сами

ФОТО предоставлены пресс службой ООО «Транснефть – Балтика»

Однако отечественная промышленность несмотря на попытки «загнать ее в XIXвек» не просто работает стабильно, но и находит возможности для качественной модернизации, причем, зачастую, справляясь своими силами. Например, на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Палкино» Ярославского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть – Балтика» рассказали, как обеспечивают надежную и безопасную работу, максимально используя российскую продукцию.

Этот год для «Палкино» ознаменован тремя юбилеями: 60-летие Ярославского управления, 40-летие самой станции и, наконец, 30-летие головной компании ПАО «Транснефть». Днем рождения стало 14 августа 1993 года. В этот день вступило в силу постановление Совета Министров — Правительства РФ № 810. Сеть магистральных нефтепроводов эксплуатировали 12 региональных предприятий — акционерные общества магистральных нефтепроводов.

Станция была введена в эксплуатацию в 1983 году для работы магистрального нефтепровода Сургут – Полоцк. В начале 2000-х она подверглась большой модернизации при строительстве нового магистрального нефтепровода Палкино – Приморск. Ввод в эксплуатацию артерии Палкино – Приморск протяженностью 713 км и второй очереди НПС «Палкино» внес существенный вклад в укрепление энергобезопасности страны и устранение зависимости от стран-транзитеров.

При строительстве второй очереди станции использовались самые современные технологии и разработки в области трубопроводного транспорта: автоматизация технологических процессов, компьютеризация и телемеханизация. Эти системы регулярно обновляются, чтобы и сегодня обеспечивать высокий уровень надежности и безопасности транспортировки нефти.

За последние несколько лет, к примеру, проведена полная реконструкция систем пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации НПС «Палкино», системы автоматики, системы автоматического регулирования и системы автоматического пожаротушения. Также закончена реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод станции.

Как сообщила журналистам начальник службы экологической безопасности и рационального природопользования Ярославского районного нефтепроводного управления ООО «Транснефть – Балтика» Инга Корыткина, новая станция биологической очистки сточных вод обеспечивает очистку до рыбохозяйственных нормативов. Станция – не просто импортозамещенная, она полностью произведена другим предприятием ПАО «Транснефть» – Тюменским ремонтно-механическим заводом АО «Транснефть – Сибирь». Комплекс практически полностью автоматизирован,а для контроля качества воды силами эколого-аналитической лаборатории Ярославского управления предприятия проводятся постоянные замеры по 15 показателям.

ФОТО предоставлены пресс службой ООО «Транснефть – Балтика»

– Наша эколого-аналитическая лаборатория в данным момент практически полностью перешла на использование импортозамещенных приборов. Например, были закуплены такие приборы, как спектрофотометр, ph-метр, что позволяет качественно проводить мониторинг сточных вод и эффективность очистки. Данные приборы не уступают по качеству импортным, что обеспечивает нашу бесперебойную работу и выпуск сточных вод, которые не несут никаких экологических рисков и не приводят к загрязнению окружающей среды, – рассказала Инга Корыткина.

Обновляется и резервуарный парк станции – комплекс сложных технических сооружений, в которых хранится нефть. Так, по словам мастера резервуарного парка НПС «Ярославль» Александра Афанасьева, недавно на станции выполнено техперевооружениедвух резервуароввместимостью 5 тыс. и 20 тыс. куб. м. На них выполнен ремонт металлоконструкций, устранены дефекты, выявленные в ходе полной технической диагностики, заменено технологическое оборудование, произведены и другие работы. «Во время всего производства работ применялись материалы и оборудование отечественного производства», – подчеркнул он.

Перемены коснулись и цифрового оборудования. Не так давно на станции произведен комплекс работ по техническому перевооружению системы автоматизации.

– Была произведена полная замена системы автоматики на современную систему, отвечающую всем требованиям и стандартам ПАО «Транснефть». Полностью заменены контрольно-измерительные приборы, кабельная продукция, а также контроллерное оборудование. Также произведен ремонт здания операторной. Она оснащена новым диспетчерским оборудованием, мебелью и системой микроклимата, что значительно улучшает работу оперативного персонала. Новая система автоматизации позволяет повысить надежность оборудования и безопасность транспортировки нефти, – сказал начальник участка средств автоматизации и телемеханизации НПС «Палкино» Юрий Цаплин.

Сейчас здесь продолжается строительство нового пожарного депо, в котором разместится подразделение Федеральной противопожарной службы для защиты станции от огня. Подобное подразделение ФПС уже размещено в аналогичном депо и обеспечивает безопасность на ЛПДС «Ярославль» и НПС «Ярославль-3». Пожарная техника – вся отечественного производства.

– На вооружении пожарной части находятся три автоцистерны АЦ-5,0-100 и один пеноподъемник ППП-32 отечественного производства АО «Уралпожтехника». Они комплектуются дополнительно оборудованием и автоматической установкой дозирования пенообразователя производства ООО «Транснефтемаш», – отметил начальник отдела пожарной безопасности ООО «Транснефть – Балтика» Максим Кучин.

Таким образом, предприятия важнейших отраслей промышленности показывают, что способны уверенно развиваться, используя отечественное оборудование и технологии. А значит, и экономика в целом может успешно противостоять санкциям и двигаться вперед.