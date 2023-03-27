Жительница Рыбинского района, пытаясь продать корову, лишилась 42 тысяч рублей

Жительница Рыбинского района при продаже коровы лишилась денег. Фото: Полина Вачнадзе

Жительница Рыбинского района выставила на сайте объявление о продаже коровы и осталась без денег. Ей позвонил мужчина, сообщил, что очень хочет купить животное, и уже отправил за ним машину из Ярославля.

- Он сказал, что готов перевести необходимую сумму, но только нужно распечатать в отделении банка чек о переводе. Заявительница приехала в отделение банка, находясь у банкомата, позвонила «покупателю», который убедил, что продиктует алгоритм действий для распечатки чека, при этом пояснил, что денежные средства сразу же поступят ей на карту, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Женщина выполнила все требования звонившего: сама подключила мошенника к онлайн-приложению и дала ему доступ ко всем счетам. Воспользовавшись этим, злоумышленник перевел на ее банковскую карту деньги с ее же счета, чтобы продавец подумала, будто поступила плата за корову. А затем мужчина все деньги перекинул на свои счета.

Хозяйка коровы лишалась 42 тысяч рублей. Как оказалось, потерпевшая знала о телефонных мошенничествах, но не поняла, что ее обманывают.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».