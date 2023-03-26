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НовостиЗдоровье26 марта 2023 10:20

В Ярославской области 26 марта заболели коронавирусом 114 человек

Новых смертей от COVID-19 нет
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области 26 марта заболели коронавирусом 114 человек

В Ярославской области 26 марта заболели коронавирусом 114 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославской области 26 марта выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит оперативный штаб. Новых смертей от COVID-19 сегодня не зарегистрировано, вылечись 123 пациента. Госпитализировали за сутки шесть пациентов.

С начала пандемии в Ярославском регионе зафиксировано 195 449 случаев заражения коронавирусом. Скончались за все время 2 900 пациентов. Полностью вылечились от ковида 190 538 ярославцев.