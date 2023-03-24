Ректор ЯГПУ стал членом Общественной палаты РФ

ЯГПУ имени К.Д.Ушинского Михаил Груздев возглавляет с 2017 года. ФОТО: группа "Ярославский педагогический" ВКонтакте

Ректор Ярославского педагогического университета Михаил Груздев стал представителем региона в Общественной палате Российской Федерации. Нового члена Общественной палаты РФ избрали 23 марта.

- Михаил Груздев в состав палаты был избран уверенным большинством голосов – 92% от присутствующих на заседании, - сообщили в пресс-службе университета.

ЯГПУ имени К.Д.Ушинского Михаил Груздев возглавляет с 2017 года. С 2018 года он является членом Общественной палаты Ярославской области, с 2022-го – председателем комиссии по образованию и науке.