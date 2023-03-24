Руководителям ярославских школ, в которые свободно могут попасть посторонние люди, объявят выговоры

В школах Ярославской области продолжаются проверки соблюдения норм антитеррористической и антикриминальной защищенности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Ярославской области продолжаются проверки соблюдения норм антитеррористической и антикриминальной защищенности. Очередной рейд прошел в марте, он показал, что в ряд школ региона по-прежнему могут свободно попасть посторонние люди.

- Ответственным лицам в школах, где выявлены нарушения, будут объявлены выговоры за несоблюдение должностных обязанностей. Если при повторной проверке обнаружится, что нарушения не устранены, будем увольнять, - сказал глава региона Михаил Евраев.

В этом году на обеспечение безопасности образовательных учреждений выделено около 500 миллионов рублей. 243 миллиона пойдут на обеспечение охраной около 400 школ и детсадов, 260 миллионов направят на установку систем оповещения, ремонт и замену ограждений. 14 миллионов рублей пойдут на защиту детей, отдыхающих в лагерях.