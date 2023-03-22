Депутата из Ярославской области неизвестные шантажируют интимным видео

Депутата попытались шантажировать интимным видео. ФОТО: страница Юрия Павлова ВКонтакте

Вчера, 21 марта, в социальных сетях было размещено интимное видео с участием человека, похожего на депутата Ярославской обдумы Юрия Павлова. Автор ролика обвиняет мужчину в домогательствах.

Перед тем, как разместить видео, аноним (судя по всему, это девушка) написала Юрию Павлову сообщение. Но вести с ней переговоры депутат не стал. Вместо этого он обратился к своим избирателям на странице в соцсетях.

Переписка с анонимом. ФОТО: страница Юрия Павлова ВКонтакте

- В мой адрес поступают угрозы, за невыполнение которых грозят разместить некое видео. Данное видео - фейк! Так как приближаются выборы, предполагаю, что это дискредитационные информационные вбросы, - говорится в посте на странице ВКонтакте.

Юрий Павлов уже написал заявление в полицию:

«Прошу привлечь к установленной законом ответственности неизвестное мне лицо, которое 21.03.2023 года при помощи мессенджера шантажировало меня, а именно требовало денежные средства в обмен на не публикацию в сети Интернет неизвестного мне видео, которое порочит мои честь и достоинство».