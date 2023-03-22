Ярославлю выделят деньги на проектирование Суринского путепровода

Суринский путепровод - один из самых оживленных участков транспортной сети. Фото: Правительство Ярославской области

Из областного бюджета на проект реконструкции Суринского путепровода Ярославлю будут выделены средства. Такое распоряжение дал глава региона Михаил Евраев.

– Это один из самых оживленных участков транспортной сети. Путепровод находится в очень плачевном состоянии. Он был построен в 90-х годах, и сейчас требуется не просто замена асфальтового покрытия, а полная реконструкция объекта с учетом современных нормативных требований и роста транспортной нагрузки. В связи с этим приняли решение выделить из областного бюджета средства на проектирование объекта, - сказал глава региона.

На время ремонта путепровод не планируют перекрывать полностью. Возможно, здесь организуют реверсивное движение.

Суринский путепровод, который соединяет Дзержинский район с окружной дорогой, локально ремонтировали осенью прошлого года. Но тот ремонт, что прошел, не принес значительного результата – водители продолжают жаловаться на огромные ямы.

Когда начнется масштабная реконструкция объекта, не сообщается. Ранее мэр города Артем Молчанов сообщал, что капремонт путепровода потребует 2 миллиардов рублей.