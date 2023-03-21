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НовостиЗдоровье21 марта 2023 12:35

В Ярославской области 21 марта коронавирусом заболели 115 человек

Новых смертей от вируса нет
Полина Вачнадзе
В Ярославской области коронавирусом заразились 115 человек.

В Ярославской области коронавирусом заразились 115 человек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 21 марта, коронавирусом заразились 115 человек. Такой же показатель был и вчера, 20 числа.

За сутки новых смертей от COVID-19 не зафиксировано. Вылечились 107 ярославцев.

С начала пандемии в регионе было поставлено 194 888 диагнозов «коронавирус». Скончались 2 898 человек, что составляет 1,49% от общего числа умерших от COVID-19. Полностью вылечились 189 717 жителей области.