В Ярославском районе на окружной дороге произошла тройная авария Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославском районе сегодня, 15 марта, примерно в 8:50 на окружной дороге произошло тройное ДТП. Столкнулись большегруз «MAN» под управлением 34-летнего мужчины и автомобиль «Фольксваген Тигуан», за рулем которого находился 39-летний водитель. После этого, легковушка врезалась в «Хенде Солярис».

- По предварительной информации, в результате ДТП водитель автомобиля «Хенде» - 41-летний мужчина и пассажир автомобиля «Фольксваген» - 35-летний мужчина нуждаются в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.