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НовостиПроисшествия15 марта 2023 7:52

Жительница Переславля зарезала сожителя кухонным ножом из-за его ревности

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийства»
Полина Вачнадзе
В Переславле женщина зарезала сожителя.

В Переславле женщина зарезала сожителя.

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Переславле-Залесском по подозрению в убийстве задержана ранее уже судимая 28-летняя женщина. Во время ссоры она зарезала своего 44-летнего сожителя.

- В квартире дома на улице Пушкина подозреваемая и потерпевший распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленница нанесла мужчине удары кухонным ножом в грудь. От полученных травм он скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, поводом для ссоры стала ревность со стороны мужчины и в тот вечер переславна вышла из себя из-за его упреков. Добавил масла в огонь и знакомый семьи – он оскорбил женщину, а ее сожитель не заступился.