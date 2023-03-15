Жительница Переславля зарезала сожителя кухонным ножом из-за его ревности

В Переславле женщина зарезала сожителя. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Переславле-Залесском по подозрению в убийстве задержана ранее уже судимая 28-летняя женщина. Во время ссоры она зарезала своего 44-летнего сожителя.

- В квартире дома на улице Пушкина подозреваемая и потерпевший распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в результате которого злоумышленница нанесла мужчине удары кухонным ножом в грудь. От полученных травм он скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Как сообщил КП-Ярославль источник в правоохранительных органах, поводом для ссоры стала ревность со стороны мужчины и в тот вечер переславна вышла из себя из-за его упреков. Добавил масла в огонь и знакомый семьи – он оскорбил женщину, а ее сожитель не заступился.