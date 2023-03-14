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НовостиОбщество14 марта 2023 10:09

На дорогах Ярославля устраняют только самые большие ямы

В первую очередь заделывают ямы, по которым поступили предписания ГИБДД
Полина Вачнадзе
В первую очередь заделывают те ямы, по которым есть предписания ГИБДД.

В первую очередь заделывают те ямы, по которым есть предписания ГИБДД.

Фото: Мэрия Ярославля

На дорогах Ярославля заделывают только самые «критические ямы». Об этом 14 марта на общегородском совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по вопросам ЖКХ Николай Степанов.

По его словам, в первую очередь работают на тех участках, по которым есть предписания ГИБДД, после заливают выбоины, на которые поступает много жалоб от водителей.

- Устраняются самые большие нарушения в асфальтовом покрытии. Заявок много, на более мелкие ямы сейчас времени нет. Сегодня и завтра работаем на улице Победы, по ней немало обращений, - пояснил Николай Степанов.

Уже залатали глубокие выбоины на Московском проспекте и проспекте Машиностроителей, улицах Красноборской, Саукова, Терешковой, Советской и Красно площади. Работы будут продолжаться.