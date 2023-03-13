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НовостиЗдоровье13 марта 2023 11:15

В Ярославской области 13 марта 111 человек заболели коронавирусом

Новых смертей от COVID-19 нет
Полина Вачнадзе
На 13 марта 2023 года в регионе зафиксировано 193 974 случая заражения коронавирусом.

На 13 марта 2023 года в регионе зафиксировано 193 974 случая заражения коронавирусом.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославской области, по данным оперативного штаба на 13 марта, поставлено 111 новых диагнозов "коронавирус". Летальных случаев сегодня нет. Вылечились от COVID-19 79 ярославцев.

- На 13 марта 2023 года в регионе зафиксировано 193 974 случая заражения коронавирусом. Это составляет 0,03% от общего количества зараженных. К сожалению, в Ярославская область погибло уже 2 896 человек, летальность 1.49%. Полностью вылечили от вируса 189 000 человек, восстановление 97.44%, - сообщает портал coronavirus-control.ru.