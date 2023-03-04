Синоптики обещают ярославцам снегопады и перепады давления

Зима в Ярославской области никак не хочет сдавать свои позиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима в Ярославской области никак не хочет сдавать свои позиции. По прогнозам синоптиков Центра "Фобос", в выходные теплые и влажные атлантические циклоны принесут в регион до 7-10 миллиметров осадков, что является около 20% от месячной нормы.

Наиболее активные снегопады специалисты Центра обещают вечером в субботу и весь день в воскресенье.

- Дискомфорт метеозависимым людям могут причинить резкие перепады атмосферного давления, которое рухнет на самое барическое дно в ночь на воскресенье. Стрелки барометров покажут 727 мм рт. ст. Это на 20 единиц ниже нормы и соответствует высоте столичных небоскребов, - сообщили синоптики.

Снегопады в Ярославле продолжатся и на следующей неделе. А 8 марта синоптики обещают еще сильный ветер: его порывы могут достигать 18 метров в секунду.