Подрядчика, который благоустраивал "Озерную гривку" в Ярославле, признали недобросовестным

Подрядчика, работавшего на "Озерной гривке", признали недобросовестным. ФОТО: группа "Озёрная гривка ЭКОПАРК Ярославль" ВКонтакте

Ярославские антимонопольщики включили в реестр недобросовестных поставщиков подрядчика, который занимался благоустройством "Озерной гривки".

Благоустройство площадки в пойме реки Урочь должны были завершить к 1 декабря 2021 года. Подрядчик, нарушив все сроки, в итоге все-таки установил многофункциональный спортивный комплекс, но допустил при этом массу нарушений. Специалисты признали работы некачественными, а оборудование - негодным для эксплуатации.

- Заказчик, МКУ "Агентство по муниципальному заказу ЖКХ" Ярославля, обратился в управление с заявлением о включении информации о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков. В ходе рассмотрения дела установлено, что неисполнение контракта произошло из-за того, что подрядчик переоценил свои силы и возможности, ненадлежащим образом определил, имеется ли у него возможность выполнить работы в соответствии с условиями контракта, - сообщили в УФАС по Ярославской области.

Мэр Ярославля Артем Молчанов пообещал, что благоустройство "Озерной гривки", несмотря на все произошедшее, продолжится. В этом году планируют разработать новый проект, а в 2024 году начать работы.

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