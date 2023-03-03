Александра Хохлова утвердили в должности ректора Ярославского медицинского университета

Ректором Ярославского медуниверситета стал Александр Хохлов. ФОТО: ЯГМУ

Приказом Министерства здравоохранения РФ в должности ректора Ярославского медицинского университета утвержден Александр Хохлов.

С апреля прошлого года он исполнял обязанности руководителя вуза, а в декабре победил на конференции по выборам ректора и был рекомендован делегатами на эту должность. Из 134 человек за Александра Хохлова проголосовали 116.

Александр Леонидович Хохлов - профессор, доктор медицинских наук, клинический фармаколог и врач-терапевт высшей категории. Он автор 500 научных работ, 22 монографий, 11 патентов и 34 пособий и учебников.

До Александра Хохлова медицинским университетом более 12 лет руководил Алексей Павлов.