Строительство ФОКа с бассейном в Дзержинском районе Ярославля планируют завершить весной

ФОК в Дзержинском районе Ярославля сдадут к концу марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К концу марта на улице Панина в Ярославле завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Возведение ФОКа в рамках программы "Газпром - детям" началось в 2018 году и за это время сроки сдачи объекта не раз переносились.

На данный момент готовность составляет 99%. Сейчас идут пуско-наладочные работы, к концу марта ФОК должны сдать, а ближе к лету - открыть для посетителей.

В физкультурно-оздоровительном комплексе будут два бассейна - детский и взрослый, каток, универсальный спортзал, тренажерный зал и залы для занятий единоборствами. Здесь смогут тренироваться дети из спортивных секций.