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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 11:36

В Ярославле задержали наркокурьера с 83 граммами запрещенного вещества

25-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы
Полина Вачнадзе
Ярославца задержали с наркотиками, предназначенными для распространения по городам области.

Ярославца задержали с наркотиками, предназначенными для распространения по городам области.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле на улице Полушкина роща сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину. При себе у него находились 48 свертков с веществом, которое, как позже показала экспертиза, оказалось амфетамином. 83 грамма психотропного средства задержанный должен был распространить по городам региона.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

Ярославцу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей.