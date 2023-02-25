В Ярославле задержали наркокурьера с 83 граммами запрещенного вещества

Ярославца задержали с наркотиками, предназначенными для распространения по городам области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле на улице Полушкина роща сотрудники полиции задержали 25-летнего мужчину. При себе у него находились 48 свертков с веществом, которое, как позже показала экспертиза, оказалось амфетамином. 83 грамма психотропного средства задержанный должен был распространить по городам региона.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

Ярославцу грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей.