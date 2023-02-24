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НовостиОбщество24 февраля 2023 13:29

На полки ярославских магазинов возвращается молоко 3,2% жирности

Его начнут продавать с 28 февраля
Полина Вачнадзе
На прилавках ярославских магазинов вновь появится молоко жирностью в 3,2%.

На прилавках ярославских магазинов вновь появится молоко жирностью в 3,2%.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На прилавках ярославских магазинов вновь появится молоко в упаковках с крышками и жирностью в 3,2%. Об этом сообщил производитель продукции на своей странице ВКонтакте.

- Уважаемые покупатели! У нас радостная новость! Мы возобновляем производство Молока 3,2% 1000 граммов, но с новым дизайном упаковки. С 28 февраля ищите на полках магазинов города и области, - говорится в посте.

Производство данного молока было прекращено из-за проблем с упаковкой. Ее производством занималась иностранная компания, но введение санкций сказалось на сотрудничестве.

Ярославцев обрадовал возврат упаковок с крышками, но они опасаются повышения цен на продукцию.