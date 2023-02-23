В Ярославской области пьяный отчим с ножом накинулся на 18-летнего пасынка

В Угличе отчим пытался убить своего пасынка. Фото: Полина Вачнадзе

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемый - 41-летний мужчина - с ножом бросился на своего пасынка.

Семейный конфликт во время совместного распития спиртных напитков произошел в доме на улице Портовая в Угличе. По данным следствия, отчим нанес своему 18-летнему пасынку удар ножом в область груди, после чего сбежал с места преступления.

Задержали подозреваемого сотрудники ДПС в районе местного речного порта. От полицейских мужчина пытался спрятаться за сугробом.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Молодой человек выжил - от смерти его спасла только своевременно оказанная медицинская помощь.