В Ярославской области собрали более 50 тонн гуманитарной помощи Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области ко Дню защитника Отечества собрали и отправили почти 56 тонн гуманитарной помощи. Груз уже дошел до адресатов. Перед праздником был объявлен дополнительный сбор и на него откликнулись представители бизнес-сообщества, а также школы.

Сегодня, 21 февраля, коробки с подарками бойцам в штаб доставили из ярославской школы №33.

- Сейчас в регионе действуют 85 пунктов приема гуманитарной помощи и заявок от участников СВО и их семей, - сообщили в правительстве региона.

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