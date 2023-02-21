В Рыбинске горела кабина подъемного крана Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Рыбинске сегодня, 21 февраля, на улице Пятилетки произошел пожар. Примерно в 12:15 там загорелась кабина подъемного крана. На место происшествия сразу выехали спасатели, пожар удалось потушить примерно за 20 минут. К счастью, пострадавших нет.

- Задействовано 4 единицы техники, 15 человек личного состава. Ликвидация пожара в 12:40. В результате пожара уничтожена электропроводка щитка управления портального крана, закопчено подтрюмное помещение, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.