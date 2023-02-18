В поселке Ярославской области построят школу на 350 человек

В поселке Заволжье Ярославской области началось строительство новой школы. Об этом сообщил глава Ярославского района Николай Золотников. Учебное учреждение планируется двухэтажным. Оно будет рассчитано на 350 детей.

Строительные работы начались две недели назад – 3 февраля. Школа должна быть готова к октябрю 2024 года.

- Школа на 350 учащихся. Подрядчик – крепкий, понятный. Техника работает, идет выборка грунта, подготовка площадки. Выгорожен весь периметр. Надеемся, что такие хорошие темпы будут сохраняться весь период стройки нашего объекта, - поделился Николай Золотников.