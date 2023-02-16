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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 9:00

В Ярославской области при пожаре погибли муж и жена

Сгорела квартира на Ярославском шоссе в Угличе
Полина Вачнадзе
В Угличе при пожаре погибли супруги.

В Угличе при пожаре погибли супруги.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 6 утра 16 февраля загорелась квартира в доме №1 на Ярославском шоссе в Угличе. На место прибыли 9 пожарных и три спецмашины. Меньше чем через 15 минут огонь потушили, но комната, в которой находились муж и жена, полностью выгорела. Оба супруга погибли: 40-летняя женщина сразу, 51-летний мужчина скончался по дороге в больницу.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства их смерти – проводится проверка.

- В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неисправность электрооборудования. Назначено проведение экспертиз, в том числе, пожаро-технической, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.