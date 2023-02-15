В Ярославле по маршруту №1 будет ходить театральный троллейбус

В Ярославле выйдет в рейс театральный троллейбус. Фото: Полина Вачнадзе

20 февраля, в день рождения основателя первого профессионального театра Федора Волкова, в свой первый рейс выйдет необычный – театральный – троллейбус. Первых пассажиров он будет ждать в 12:00 на остановке у вокзала Ярославль Главный. Троллейбус пойдет по маршруту №1, большую остановку сделает у волковского театра.

- Уехать «на первом» в Первый русский театр сможет любой желающий. В пути пассажиров будут сопровождать любимые артисты Театра драмы им.Федора Волкова, сыгравшие в минувшем году больше всего спектаклей. В каких же образах предстанут волковцы на новом театральном троллейбусе? Скоро все увидите! – сообщает пресс-служба театра.

Театральный троллейбус будет ходить по маршруту №1 – узнать его можно по фирменной обклейке. Остановки объявят актеры Волковского, а еще они расскажут пассажирам о достопримечательностях Ярославля, которые встретятся по пути.