В Ярославле автобус сбил 10-летнюю девочку

В Ярославле под колеса автобуса попала 10-летняя девочка. Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле 10-летняя девочка попала под колеса автобуса №66. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 14 февраля в районе дома №35 на Тутаевском шоссе. За рулем ПАЗа, который принадлежит ООО «Автомиг», находилась 38-летняя женщина-водитель.

- Девочка переходила проезжую часть на мигающий зеленый сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована в областную детскую больницу, ей оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

И прокуратура региона, и областной СКР сейчас проводят проверки.