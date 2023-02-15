В Рыбинске разработают туристический код для участия в конкурсе

Рыбинск примет участие в федеральном конкурсе мастер-планов. Фото: Администрация Рыбинска

Рыбинск примет участие в федеральном конкурсе мастер-планов.

У города есть шанс получить 240 миллионов рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Эти средства пойдут на развитие исторического центра Рыбинска: ремонт фасадов, замену окон и входных дверей, оформление витрин, установку навигационных карт, организацию мест для ярмарок, обустройство фотозон и многое другое.

Мастер-план охватит не менее 100 гектаров исторической застройки.

- Центр Рыбинска уже хорош, его создали в 19 веке. Мы привели в порядок Красную площадь, участка улицы Стоялой и Крестовой, фасады купеческих домов, большой резонанс получил наш Музей старинных вывесок. Продолжим проект воссозданием аутентичной архитектурной среды в центре Рыбинска с привлечением активной городской общественности, - говорит глава города Дмитрий Рудаков.

Заявки на конкурс принимают до 1 июля.