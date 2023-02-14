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НовостиОбщество14 февраля 2023 6:35

Глава Рыбинска пояснил, повысятся ли тарифы из-за масштабного ремонта теплосетей

В этом году на работы на ремонт городских теплосетей планируют потратить 800 миллионов рублей
Полина Вачнадзе
Ремонт сетей в Рыбинске не приведет к повышению тарифов, сказал глава города. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Ремонт сетей в Рыбинске не приведет к повышению тарифов, сказал глава города. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В 2023 году в Рыбинске начнется масштабный ремонт теплосетей. Если раньше в него вкладывали не более 100 миллионов рублей в год, то в этом планируют потратить на реконструкцию около 800 миллионов.

- Сеть пришла в ужасающее состояние: восемь протечек на километр в течение года. Мы взялись за очень рискованное мероприятие, но ждать уже невозможно, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

По его словам, на квартплате это не скажется.

- Привлекаем федеральные, областные, городские средства, не перекладывая бремя на жителей и не повышая тарифа, - отметил Дмитрий Рудаков.

Замена сетей будет идти круглый год, в том числе, и в отопительный период. Отключать тепло и горячую воду, конечно, придется, но только на время врезки трубы.