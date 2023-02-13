В Рыбинске на ремонт бассейна «Темп» планируют потратить 500 миллионов рублей. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске в 2025 году собираются отремонтировать бассейн «Темп». На все работы планируют потратить 500 миллионов рублей. Для того, чтобы не довести здание до аварийного состояния, нужно починить кровлю, а также провести капитальный ремонт фасада и стен.

- Дал поручение разработать проектно-сметную документацию. Предполагаемая сметная стоимость ремонта 500 миллионов рублей, из них 342 миллиона — федеральное финансирование. Темп — наш крупнейший бассейн. Ежедневно здесь занимаются около 1000 человек. Наша задача - сделать его более современным и комфортным для тренировок, - сообщил глава города Дмитрий Рудаков.