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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:11

За выходные в Ярославской области поймали 37 пьяных водителей

За январь этого года выявлено более 300 нетрезвых водителей
Полина Вачнадзе
За первый месяц 2023 года по вине нетрезвых водителей в области зарегистрировано пять ДТП.

За первый месяц 2023 года по вине нетрезвых водителей в области зарегистрировано пять ДТП.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшую пятницу и выходные дни в Ярославской области за управление автомобилями в нетрезвом состоянии были задержаны 37 водителей. Четверо из них попались повторно, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В январе этого года выявлено более 300 человек, которые сели за руль нетрезвыми, 20 из них совершили подобное правонарушение повторно.

- За первый месяц 2023 года по вине нетрезвых водителей в области зарегистрировано пять ДТП, в которых два человека погибли и четверо были травмированы, - уточнили в полиции.

В субботу как раз по вине такого правонарушителя травмы получила 64-летняя женщина, пассажир «Хонды». На Московском проспекте в машину врезался автомобиль «Шевроле», которым управлял пьяный 32-летний мужчина.

В Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортом в состоянии опьянения чревато лишением прав на 1,5-2 года и штрафом в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность.