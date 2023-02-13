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НовостиПроисшествия13 февраля 2023 9:25

В Рыбинске пожилую женщину госпитализировали после падения в автобусе

Обстоятельства получения травмы выясняются
Полина Вачнадзе
В автобусе Рыбинска женщина получила травмы. ФОТО: группа "ГИБДД Рыбинск-на связи!" ВКонтакте

В автобусе Рыбинска женщина получила травмы. ФОТО: группа "ГИБДД Рыбинск-на связи!" ВКонтакте

Госпитализацией закончилась для 76-летней жительницы Рыбинска поездка на автобусе.

Инцидент произошел вчера, 12 февраля, около часа дня. В «ЛиАЗе», который ехал по улице Луначарского, упала пассажирка. Что стало причиной падения, на данный момент не понятно, но травмы, которые получила женщина, оказались серьезными. Пенсионерке потребовалась госпитализация.

- По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в УГИБДД города.