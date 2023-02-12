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НовостиОбщество12 февраля 2023 11:24

В Дзержинском районе Ярославля осенью сдадут новый детский сад

Он будет рассчитан на 280 мест
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Дзержинском районе Ярославля осенью сдадут новый детский сад

В Дзержинском районе Ярославля осенью сдадут новый детский сад

Фото: Мэрия Ярославля

В Дзержинском районе Ярославля идет строительство детского сада. Он расположен на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Малой Норской. Сейчас «коробка» будущего детсада уже готова, заканчиваются работы по кровле. Внутренней отделкой, облицовкой здания и благоустройством двора подрядчик займется в мае.

- Новый детский садик в Дзержинском районе рассчитан на 280 мест. По проекту там будет 12 групп. Их оборудуют всеми необходимыми удобствами, обустроят музыкальный и физкультурный залы, кабинет дополнительных занятий, а также кабинеты логопеда и психолога, - рассказал мэр города Артем Молчанов.

Сдать детский сад планируют осенью текущего года.