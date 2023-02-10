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НовостиЗдоровье10 февраля 2023 10:14

В Ярославской области 59 человек заболели коронавирусом

Новых смертей нет
Полина Вачнадзе
В Ярославской области 10 февраля поставлено 59 диагнозов COVID-19.

В Ярославской области 10 февраля поставлено 59 диагнозов COVID-19.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба, в Ярославской области 10 февраля поставлено 59 диагнозов COVID-19. Вылечились от коронавируса три ярославца, новых смертей сегодня нет.

С начала пандемии в Ярославском регионе зафиксировано 190 948 случаев заболевания коронавирусом. 2 890 жителей области с COVID-19 не смогли справиться.

В России сегодня заразились 12 392 человека, скончались 37 россиян. Сейчас наша страна занимает 10 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.