Нетрезвый ярославец ограбил мужчину в подъезде

Он ударил местного жителя и похитил его сотовый телефон Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Фрунзенского района Ярославля обратился 33-летний местный житель. Он рассказал, что ночью в подъезде дома на проспекте Ушакова неизвестный ударил его, похитил сотовый телефон и убежал. Сумма ущерба - семь тысяч рублей.

Вскоре был установлен подозреваемый. Им оказался 23-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Он пояснил, что был пьян, решил украсить телефон, применив для этого силу.

- Полицией по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное изъято, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.