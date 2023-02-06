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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 13:36

Во Фрунзенском районе Ярославля полиция обнаружила героин

Местный житель хранил его для собственного употребления
Анастасия ГОЛУБЕВА
Местный житель хранил наркотики для собственного употребления

Местный житель хранил наркотики для собственного употребления

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле полиция задержала 40-летнего местного жителя с наркотиками. На улице Тормозной вечером правоохранительные органы заметили мужчину, у которого с собой оказались запрещенные вещества. После экспертизы стало понятно, что в пакете находится 71 грамм героина.

- Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело.