Во Фрунзенском районе Ярославля полиция обнаружила героин

Местный житель хранил наркотики для собственного употребления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле полиция задержала 40-летнего местного жителя с наркотиками. На улице Тормозной вечером правоохранительные органы заметили мужчину, у которого с собой оказались запрещенные вещества. После экспертизы стало понятно, что в пакете находится 71 грамм героина.

- Подозреваемым даны признательные показания. Мужчина пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело.