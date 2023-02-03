В Ярославской области по подозрению в экстремизме задержали 46-летнего мужчину

Задержанный до сих пор не признает, что живет в России, а не в СССР. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области сотрудниками центра противодействия экстремизму и терроризму регионального УМВД при поддержке Росгвардии задержан 46-летний мужчина. Он, по версии следствия, является членом движения, которое признано в России экстремистским. Участники этой организации до сих пор считают себя гражданами Советского Союза, не признают легитимность действующей власти и разжигают ненависть по отношению к ее представителям.

- Подозреваемый распространял и хранил на персональной странице в социальной сети видеозапись, которая содержит совокупность лингвистических и психологических признаков возбуждения вражды в отношении определенной социальной группы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ведомстве уточнили, что ненависть разжигалась по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

В Ярославской области задержан подозреваемый в экстремизме. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В феврале прошлого года мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичные действия, но тогда речь шла только об административке. Житель области отделался наказанием в виде 50 часов обязательных работ. Но такому предупреждению он не внял.

Теперь в отношении него возбуждено уже уголовное дело. Во время обысков в квартире и машине подозреваемого изъяли документы и предметы, которые могут сыграть большую роль для следствия.