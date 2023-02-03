Ярославна Антонина Герасимова отметила столетний юбилей

Ярославне Антонине Герасимовой исполнилось 100 лет. Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 2 февраля, свое столетие отмечала ярославна Антонина Константиновна Герасимова. Поздравить ее пришла глава Дзержинского района Екатерина Мусинова, которая передала юбилярше добрые слова от президента страны, губернатора региона и жителей города.

Антонина Герасимова родилась в деревне Березино Тутаевского района. Во время войны работала на швейной фабрике, после – перешла в строительную фирму маляром, а затем устроилась на электромашиностроительный завод. Там Антонина Константиновна проработала до самой пенсии, общий ее стаж – почти 30 лет.

У столетней жительницы Ярославля двое внуков и трое правнуков.