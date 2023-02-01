В Рыбинске на благоустройство дворов выделят 100 миллионов рублей Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на благоустройство дворов в этом году выделят 100 миллионов рублей. На эти деньги будут отремонтированы 14 дворов, смонтированы ограждения 15 детских площадок и обустроено три детских городка.

- Важная задача – как можно раньше пройти экспертизу проектов, определить подрядчиков, чтобы ремонтные работы провести в летний период. В этом заинтересованы и подрядчики, и сами жители, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Ресурсные организации при необходимости заменят аварийные участки сетей до начала благоустройства.

Список адресов дворов, в которых пройдет ремонт:

- Юбилейная, 8, в проект включена установка детской игровой площадки;

- Куйбышева, 13, в проект включена установка детской игровой площадки;

- Луговая, 3;

- Средняя Казанская, 5;

- Яна Гуса, 8, в проект включена установка детской игровой площадки;

- Чкалова, 71;

- Рапова, 15;

- Ленина, 174;

- Серова, 11;

- Бабушкина, 7;

- 50 лет ВЛКСМ, 38;

- Больничная, 7;

- Колышкина, 13;

- Щепкина, 8.