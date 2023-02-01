В Рыбинске на благоустройство дворов выделят 100 миллионов рублей
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске на благоустройство дворов в этом году выделят 100 миллионов рублей. На эти деньги будут отремонтированы 14 дворов, смонтированы ограждения 15 детских площадок и обустроено три детских городка.
- Важная задача – как можно раньше пройти экспертизу проектов, определить подрядчиков, чтобы ремонтные работы провести в летний период. В этом заинтересованы и подрядчики, и сами жители, - отметил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков. - Ресурсные организации при необходимости заменят аварийные участки сетей до начала благоустройства.
Список адресов дворов, в которых пройдет ремонт:
- Юбилейная, 8, в проект включена установка детской игровой площадки;
- Куйбышева, 13, в проект включена установка детской игровой площадки;
- Луговая, 3;
- Средняя Казанская, 5;
- Яна Гуса, 8, в проект включена установка детской игровой площадки;
- Чкалова, 71;
- Рапова, 15;
- Ленина, 174;
- Серова, 11;
- Бабушкина, 7;
- 50 лет ВЛКСМ, 38;
- Больничная, 7;
- Колышкина, 13;
- Щепкина, 8.