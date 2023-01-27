Утром 27 января Ярославль встал в пробки

Ярославль встал в пробку утром 27 января.

Утро пятницы 27 января для ярославцев началось с пробок. Сервис Яндекс.Карты оценил их в 9 баллов.

По словам водителей, очередной дорожный коллапс произошел из-за снега.

- Дороги не почищены, все завалено. Машины плетутся друг за другом. Крайние полосы превратились в сугробы. Если авария, объехать ее практически невозможно, - говорят яросавцы.

По традиции, утром стояли Московский проспект, проспекты Фрунзе и Авиаторов, Тормозное шоссе.

К 10 утра пробки рассосались. Сейчас Яндекс.Карты показывают 5 баллов. Но по прежнему не выехать с проспекта Фрунзе, красным на карте окрашена дорога в районе Московского вокзала. Не выехать с Суздальского шоссе на Московский.